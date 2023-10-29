وائل أبو فاعور لـ #وهلق_شو : أعتقد بأننا نتجه في شهر تشرين الثاني لتعيين رئيس للأركان "ويتفضلوا يختاروا الأفضل"

وليد كيلاني للجديد: حماس مهتمة بدحر الاحتلال بشكل كامل والموضوع السياسي لا يُحل بظل إطلاق النار ونطالب بوقفه فوراً

وليد كيلاني للجديد: حماس مهتمة بدحر الاحتلال بشكل كامل والموضوع السياسي لا يُحل بظل إطلاق النار ونطالب بوقفه فوراً

وليد كيلاني للجديد: حماس مهتمة بدحر الاحتلال بشكل كامل والموضوع السياسي لا يُحل بظل إطلاق النار ونطالب بوقفه فوراً

المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني للجديد: اسرائيل حققت أهداف مدنية بحتة وجيشها يريد تسريع العملية البرية بسبب خسارته والمقاومة الفلسطينية هي من تتحكم بزمام الأمور على الأرض