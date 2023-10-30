أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 30 تشرين الأول 2023

قوى سياسية وحزبية بدأت تجول على سفارات ومنظمات أممية طلباً للدواء بكميات كبيرة وتخزينها تحسباً لأي مستجدات قد تحصل في لبنان وذلك بعدما تحركت لجنة الصحة النيابية باتجاه السفارة السعودية من دون أن تتلقى جواباً شافياً.سفير أوروبي يدخل في جدال مع مَن يلتقي من قوى سياسية على خلفية حرب غزة من دون أن يقبل بأيّ تبريرات أو مداخلات.رفضت شركات توزيع أدوية تسليم صيدليات كميات إضافية من الأدوية لتلبية حاجات الناس إلى ضمان أدويتهم في حال وقوع حرب وتعذر الوصول إليهم.يتحدث خبير عسكري عن دور فاعل لوفد الخبراء العسكريين الإيرانيين في خفض عدد المقاتلين الذين سقطوا في مواجهة إسرائيل في اليومين الماضيين بعدما كرت السبحة بشكل لافت الأسبوع الماضي.يحرص “حزب الله” على إبلاغ ذوي شهدائه بالخبر وسط حشد من الناس وأمام كاميرات الإعلام الحزبي لضمان ردة أفعالهم المؤيدة للحزب والمصرة على استكمال القتال، وتسرب تصوير عبر الهاتف لأحد الأباء يسأل “هل خلصتو تصوير”؟قال أحد أصحاب المطاعم الكبيرة في لبنان إن خسائره تبلغ حالياً نحو ستة الاف دولار يومياً وهي كلفة تشغيلية إذ ان عدد الرواد كان قليلاً جداً في الأيام الأخيرة.استاء كثيرون من المسيحيين الذين تعاطفوا مع الفلسطينيين في غزة من ردة فعل أحد رؤساء البلديات المحسوب على “حزب الله” إزاء تغريدة لابنة رئيس سابق ما ولّد لديهم “نقزة” من الخطاب الالغائي والاقصائي تجاههم سواء التقوا معه على قضايا او تباعدوا.أثار الشريط المصور الذي تناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن السيد حسن نصرالله الكثير من التعليقات السلبية لجهة مضمونه وتوقيته.تم استبعاد مسؤول إعلامي عن الأضواء وغاب عن مكتبه في الأيام الأخيرة بعدما أثارت تصريحاته ضجة كبيرة.***********الجمهوريةيعتقد دبلوماسي عتيق أن كل التصعيد لن يؤدي الى حرب كبرى والأوضاع آيلة شيئاً فشيئاً الى حلول وتسوية ستأخذ وقتاً لإنجازها.تتوجه إنذارات بالجملة الى كثير من المؤسسات الحكومية والوزارات بإخلاء مبانٍ نتيجة التخلّف عن دفع الإيجارات.يعتزم مرجع روحي توضيح كثير من النقاط التي أثيرت حول موقفه لدى عودته الوشيكة إلى لبنان.***********اللواءتتواصل الإتصالات الأميركية والأوروبية مع مسؤول أمني سابق لتبادل الرسائل مع جهات نافذة محلية وإقليمية في ملفات حساسة، على خلفية تطورات الحرب في غزة!تردد أن زيارة رئيس تيار حزبي مثير للجدل إلى مرشح رئاسي بارز جاءت على خلفية حسابات مفترضة لنتائج حرب غزة لمصلحة فريق المرشح الرئاسي!لم "يقتنع" قطب نيابي بجواب مرجع حكومي عندما سأله عن مبرر إرسال رسالة ثانية حول التمديد لقائد الجيش إلى وزير العدل، الذي يتولى حقيبة الدفاع عند غياب الوزير الأصيل فقط!***********نداء الوطناعتبر سياسي مخضرم أنّ المخارج التي تُطرَح لتفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية، عبر سلة تعيينات متكاملة تشمل الجميع من دون استثناء، ليست أكثر من طبخة بحص بسبب رفض مرجعية نيابية لهذه السلة، بالإضافة إلى تحفظ سفارة دولة كبرى ونصيحتها للمعنيين بأن التلاعب بالمؤسسة العسكرية محفوف بالمخاطر على استقرار البلد.بدأ بعض الأحزاب التواصل مع منظمات دولية تابعة للامم المتحدة تحت ستار جمعيات تابعة لتلك الاحزاب بهدف الحصول على حصص من المساعدات التي قد تخصص للنازحين، في ظل عدم توفر اعتمادات لدى الجهات المعنية لهذه الغاية.تبيّن أنّ التفتيش المركزي كشف في تقرير صادر عنه أن منشآت النفط سددت نفقات سفر ومحروقات وضيافة، خاصة بالوزارة، بلغت قيمتها خلال العام 2022 حوالى المئة ألف دولار أميركي.***********البناءقال خبراء في الحرب النفسية إن تدرج الحضور الإعلامي للسيد حسن نصرالله من الغياب والصمت الكاملين الى نشر خبر لقائه بقادة المقاومة في غزة مع صورة ثم رسالة بخط يده وتوقيعه بعنوان الطريق الى القدس وانتهاء بفيديو لعدة ثوان يصوّره وهو يعبر جانبياً قرب ملصق يحمل شعار حزب الله وفيه أن حزب الله هم الغالبون هي رسائل توحي بالدعوة للانتباه إلى رعب مقبل مع ظهور كامل أكد وظيفته حجم تأثيره في كيان الاحتلال.قال خبراء عسكريون إن ما شهده غلاف غزة طيلة نهار وليل أمس وليل أول أمس من هجمات برية يؤكد أن العملية البرية الشاملة التي تحدّث عنها جيش الاحتلال قد بدأت وأن الحديث عن مناورات برية يهدف للتخفيف من حجم الفشل وخطورة الخسائر، خصوصاً أن ما جرى في ثكنة ومعبر إيريز يعتبر ملحمة بطولية لمقاتلي القسام دمرت خلالها 12 دبابة وقتل 60 ضابطاً وجندياً بعد هجوم مركب لتطويق القوات المتقدمة وإبادتها.***********الأنباءملف أساسي يتعلّق بمؤسسة غير مدنية لن يبقى بلا حل ولن يكون مصيره كباقي المؤسسات.مؤشرات مهمة من المنتظر أن تبرز هذا الأسبوع على خط تطورات الساعات الأخيرة