الجمهورية: الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التطورات في الجنوب والقطاع

وتوقعت المصادر ان "تشهد الايام الفاصلة عن هذه الاطلالة مزيداً من التطورات في الجنوب وفي غزة خصوصاً، في ظل "التبدّل ـ التراجع" في مواقف الولايات اللمتحدة الاميركية وحلفائها الداعمين لاسرائيل في ضوء فشل الاخيرة في اقتحام غزة لـ"سَحق" حماس كما هددت، واتساع الغضب العالمي على جرائمها في قتل نحو 8000 من الغزّاويين وغالبيتهم من الاطفال والنساء. واكدت هذه المصادر ان ما سيعلنه السيد نصرالله من مواقف سيُبنى عليه للمرحلة الراهنة والمقبلة بوجوهها الداخلية والاقليمية والدولية".