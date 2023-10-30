الجمهورية: لقاءات لبوحبيب اليوم في إطار الحملة الديبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية

في إطار الحملة الديبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية، من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب اليوم الاثنين كلّاً من السفيرين الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف والبابوي المونسنيور باولو بورجيا، وذلك بهدف مناقشة التطورات الناجمة عن الحــ رب في القطاع وتداعياتها على لبنان والمنطقة، بالإضافة الى ما يجري في الامم المتحدة من مناقشات تناولت الأحداث الأخيرة وما يجري على الحدود اللبنانية الجنوبية، ولا سيما المواجهات الاخيرة التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بُغية توضيح موقف لبنان مما يجري، والتأكيد على اهمية السعي الى وقف النار لتكون الخطوة الأولى للتهدئة تمهيداً للبحث في الحلول السياسية والديبلوماسية، بحسب الجمهورية.

