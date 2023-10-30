نداء الوطن: جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركي على عدد من دول المنطقة ومن ضمنها لبنان ستكون استثنائية لما تحمله من توجهات تتصل بالادارة الأميركية

أوضح مصدر ديبلوماسي لنداء الوطن، أنّ "جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف على عدد من دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان، ستكون استثنائية في ما خصّ ما تحمله من توجّهات تتصل بالإدارة الأميركية، خصوصاً بعدما استثنى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبنان من جولته الأخيرة على دول في المنطقة".