الجمهورية: ميقاتي بدأ جولة عربية أمس لمتابعة المساعي العربية والدولية لوقف الحرب الاسرائيلية على القطاع

تحدثت صحيفة "الجمهورية"، عن ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بدأ جولة عربية امس استهَلّها بزيارة سريعة الى قطر التي عاد منها قرابة الخامسة عصرا".



وافادت مصادر قريبة منه للجمهورية، ان "الزيارة هي من ضمن خطته لزيارة عدد من الدول العربية تباعاً بهدف متابعة المساعي والضغوط العربية والدولية لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ومنع توسّعها الى لبنان، ولا نعرف الدولة التالية التي سيزورها وهو يقرر "كل مشوار بمشواره" بحسب ظروف كل دولة وارتباطات مسؤوليها".



ورجّحت معلومات "الجمهورية" ان "تكون سلطنة عمان المحطة الثانية بعد قطر في جولة ميقاتي"، مشيرة الى "مؤشرات الى لجم التصعيد في جنوب لبنان صدرت عن الادارة الاميركية وايران، ما يؤكد استمرار المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب ضمن المواقع الامامية الحدودية وعدم امتدادها. وردّت المصادر اسباب التغاضي الغربي عن القصف الاسرائيلي العنيف على غزة الى "محاولة استرضاء اسرائيل لفترة من الوقت لاستعادة هيبتها المكسورة بعد عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الاول الجاري".