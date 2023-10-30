حزب الله ينعى الشهيد منير يوسف عاشور من بلدة شقرا في جنوب لبنان

عاجل
وليد كيلاني للجديد: حماس مهتمة بدحر الاحتلال بشكل كامل والموضوع السياسي لا يُحل بظل إطلاق النار ونطالب بوقفه فوراً
وليد كيلاني للجديد: حماس مهتمة بدحر الاحتلال بشكل كامل والموضوع السياسي لا يُحل بظل إطلاق النار ونطالب بوقفه فوراً
الناطق العسكري الإسرائيلي: نقوم بهجوم بالمدرعات في قطاع غزة
الناطق العسكري الإسرائيلي: نقوم بهجوم بالمدرعات في قطاع غزة
المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني للجديد: اسرائيل حققت أهداف مدنية بحتة وجيشها يريد تسريع العملية البرية بسبب خسارته والمقاومة الفلسطينية هي من تتحكم بزمام الأمور على الأرض
المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني للجديد: اسرائيل حققت أهداف مدنية بحتة وجيشها يريد تسريع العملية البرية بسبب خسارته والمقاومة الفلسطينية هي من تتحكم بزمام الأمور على الأرض
بضع دبابات إسرائيلية وجرافة وصلت لمفترق نتساريم جنوبي مدينة غزة
بضع دبابات إسرائيلية وجرافة وصلت لمفترق نتساريم جنوبي مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي: نواصل توجيه الضربات لكل الخلايا التي تطلق النار من جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: نواصل توجيه الضربات لكل الخلايا التي تطلق النار من جنوب لبنان
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

حزب الله ينعى الشهيد منير يوسف عاشور من بلدة شقرا في جنوب لبنان

2023-10-30 | 03:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله ينعى الشهيد منير يوسف عاشور من بلدة شقرا في جنوب لبنان
حزب الله ينعى الشهيد منير يوسف عاشور من بلدة شقرا في جنوب لبنان
مقالات ذات صلة
حزب الله ينعى الشهيد منير يوسف عاشور من بلدة شقرا في جنوب لبنان

محليات

الشهيد

عاشور

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريفي: المطلوب من المجتمع الدولي وقف مأساة غزة فوراً ودخول المساعدات الإنسانية
الجمهورية: ميقاتي بدأ جولة عربية أمس لمتابعة المساعي العربية والدولية لوقف الحرب الاسرائيلية على القطاع

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023