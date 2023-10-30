ريفي: المطلوب من المجتمع الدولي وقف مأساة غزة فوراً ودخول المساعدات الإنسانية

كتب النائب أشرف ريفي على منصة "إكس": "لا زالت إسرائيل تُمعن في إجرامها في حق الشعب الفلسطيني، بعد أن قصفت المستشفى الأهلي المعمداني وقتلت مئات المدنيين العزّل. وها هي تهدد بقصف وتدمير مستشفى القدس ضاربةً عرض الحائط القوانين الإنسانية المدنية والعسكرية. إسرائيل تؤكد يوماً بعد يوم إجرامها، وأنها تقوم بحرب إبادة بكل معنى الكلمة في حق الشعب الفلسطيني، وبجريمةٍ ضد الإنسانية لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها في عنفها ودمويتها واستهدافها للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. الحد الأدنى المطلوب من المجتمع الدولي وقف هذه المأساة فوراً ودخول المساعدات الإنسانية. التحية لأبطال فلسطين والرحمة للشهداء. التاريخ لا يرحم ومن يعِش يرى".