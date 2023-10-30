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محليات

ياسين: لجنة إدارة الكوارث وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية

2023-10-30 | 04:02
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ياسين: لجنة إدارة الكوارث وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية
ياسين: لجنة إدارة الكوارث وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن خطة الطوارئ تستند على افتراضات عدة أهمها تعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية، معتبرا انه "كان على لبنان ان يضع خطة مسبقة انطلاقا من تجربة حرب 2006 لناحية الإغاثة والإيواء".

وأعلن ان "العمل جار على مستوى لجنة إدارة الكوارث التي وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية".

أما على المستوى التنفيذي، فكشف عن "عمل يجري على مستوى خلايا الأزمات، ولجان إدارة الكوارث عبر المحافظين،  وبدأت العمل في سبع مناطق هي الأكثر عرضة للقصف في الجنوب والبقاع".

وأشار الى" ان التمويل متوفر الآن بالحد الأدنى فيما المستوى الثاني من التمويل يأتي عبر المنظمات الدولية التي تقوم بإعادة توزيع لمواردها".

وكشف عن "أنه سيتم اليوم اختبار خطة لإغاثة مليون نازح، عشرون بالمئة منهم في مراكز إيواء لمدة خمسة واربعين يوما للبدء بالحصول على التمويل".

وتحدث عن "مصدرين للتمويل الأول عبر وزارة المال من خلال رصد اعتمادات، وتأمين أخرى في حال توسع دائرة الحرب، والثاني عبر المنظمات الدولية التي أعلنت حاليا توفير أربعمئة حصة غذائية يوميا واستعدادها لتوفير خمسة وخمسين ألف حصة غذائية اذا استدعت الحاجة".

وردا على سؤال، أشار الى "أنه حاليا يجري تأمين مواد ضرورية لثمانمئة نازح لجأوا الى مراكز إيواء في صور، علما ان هذه المدينة استقبلت ثمانية آلاف نازح توزعوا على القرى والبلدات لدى أقارب وأصدقاء لهم لافتا الى "وجود تجمعات مماثلة في النبطية وحاصبيا ، يجري العمل لإيصال المساعدات اليهم عبر المحافظين ورؤساء البلديات".
ياسين: لجنة إدارة الكوارث وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية

محليات

ناصر ياسين

وزير البيئة

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