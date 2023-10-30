العثور على راجمة صواريخ معدة للإطلاق في وادي خنسا بين حلتا والمجيدية في منطقة حاصبيا

عثرت القوى الامنية على راجمة صواريخ معدة للإطلاق في وادي خنسا بين مزرعتي حلتا والمجيدية في منطقة حاصبيا، فقامت بتفكيكها ونقلها الى احد المراكز العسكرية.