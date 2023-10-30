فيصل عبد الساتر : الأحداث الاخيرة أعادت إحياء القضية

الرئيس المصري: أؤكد للعالم أن تصفية القضية من دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر وسنعمل اليوم على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام