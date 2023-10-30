نبيه عواضة : هناك تقاذف بالمسؤوليات داخل اسرائيل فيما خص الدخول البري إلى القطاع

المتخصص بالشأن الاسرائيلي الدكتور نبيه عواضة لـ #الجديد: هناك تقاذف بالمسؤوليات داخل اسرائيل فيما خص الغزو البري وجيش العدو لم يستطع التوغل إلا بنحو 300 متراً وتراجع منهزماً