بوحبيب لوزيرة خارجية أستراليا: التهديد الإسرائيلي بتدمير لبنان لا يفيد.. وعلى الحرب أن تتوقف

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا، إن "التهديد الإسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد"، سائلاً: "كيف تستفيد إسرائيل من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين؟ الا يزيدهم ذلك رغبة للقيام بردة فعل والدفاع عن أنفسهم؟".