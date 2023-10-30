جيش الإحتلال: قصفنا بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان أُطلقت منها قذائف هاون

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه "قصف بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان أُطلقت منها قذائف هاون باتجاه إسرائيل".

