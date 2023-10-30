ميقاتي: نسعى لتجنيب لبنان الحرب.. ونطالب بوقف الإستفزازات "الإسرائيلية" على الحدود
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، إن "لبنان في عين العاصفة ونسعى لتجنيب لبنان الحرب، ونطالب بوقف الإستفزازات الإسرائيلية على الحدود والشعب اللبناني لا يريد الحرب".
وأضاف ميقاتي: "إذا دخل لبنان الحرب فلن يقتصر الأمر على لبنان وستكون المنطقة في حالة فوضى"، مشدداً على أن "قرار الحرب بيد "إسرائيل" إذا واصلت خرق الحدود والإنتهاكات".
وتابع: "نسقنا مع المنظمات الدولية بشأن وضع خطة إذا إندلعت حرب".