ميقاتي: نسعى لتجنيب لبنان الحرب.. ونطالب بوقف الإستفزازات "الإسرائيلية" على الحدود

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، إن "لبنان في عين العاصفة ونسعى لتجنيب لبنان الحرب، ونطالب بوقف الإستفزازات الإسرائيلية على الحدود والشعب اللبناني لا يريد الحرب".