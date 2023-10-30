وزير الداخلية يعرض لجهوزية المحافظات وحاجاتها ضمن خطة الطوارئ

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً في مكتبه قبل ظهر اليوم، استكمالا للاجتماعات التنسيقية التي تعقد في وزارة الداخلية والبلديات وفي إطار المتابعة لكل الشؤون المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات، حضره الى جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميلاني هوكستين، محافظو مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وجبل لبنان القاضي محمد مكاوي، والشمال القاضي رمزي نهرا، والبقاع القاضي كمال ابو جوده، وبعلبك الهرمل بشير خضر وعكار عماد لبكي، جرى خلاله عرض لجهوزية المحافظات وحاجاتهم.