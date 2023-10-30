نديم الجميّل : نرفض جرّ لبنان الى الحرب.. وأي "زحطة" قد تؤدي الى كارثة

نديم الجميّل : نرفض جرّ لبنان الى الحرب.. وأي "زحطة" قد تؤدي الى كارثة