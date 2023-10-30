الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية على الحدود الجنوبية

شامل روكز لـ #هنا_بيروت: هناك رصد كبير من قبل معدات التجسّس والإستطلاع الغربية المسلّطة لكشف كل التحركات على الأرض في المنطقة وهذا هو السبب وراء سقوط هذا العدد من الشهداء في جنوب لبنان