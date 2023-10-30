مراسلة الجديد: العدو يستهدف محيط اللبونة وتلة الحمامص والحرش بين كفركلا وتل النحاس بالقذائف المدفعية

مراسلة "الجديد": مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مجددا اطراف بلدة يارون بعد ان أخلى الصليب الأحمر اللبناني والجيش وقوات الطوارئ جثمانين و6 جرحى من محيط البلدة