شامل روكز لـ #هنا_بيروت: السيد نصرالله سيقدم نهار الجمعة خارطة طريق والخيارات التي سيطرحها ستراعي جميع الأبعاد

فادي بودية لـ "هنا بيروت": حزب الله في قلب المعركة وهو ركن أساسي في المعادلة وتسمية "الشهداء على طريق القدس" التي أطلقها السيد نصرالله هدفها أن تعطي هذه الحرب أبعادها