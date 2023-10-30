أ.ف.ب عن ميقاتي : لبنان اليوم في عين العاصفة وأعمل على تجنيب البلاد دخول الحرب

أ.ف.ب عن ميقاتي : لبنان اليوم في عين العاصفة وأعمل على تجنيب البلاد دخول الحرب