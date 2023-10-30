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مراسلة الجديد: قذائف معادية على أطراف بلدة عيتا الشعب وإستهداف منزل في بلدة شيحين دون وقوع إصابات
2023-10-30 | 11:21
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مراسلة الجديد: قذائف معادية على أطراف بلدة عيتا الشعب وإستهداف منزل في بلدة شيحين دون وقوع إصابات
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الجديد:
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