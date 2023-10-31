الجمهورية : ميقاتي يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان

أوضحت مصادر حكومية ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سيترأس جلسة يعقدها مجلس الوزراء في السرايا الحكومية اليوم، يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان ومن الطبيعي أن يستنهض كل الدول الصديقة لحمايته ودرء الاخطار عنه، وهذا الامر ليس عيبا. ودعت الى وقف التجييش للحرب والشحن البغيض لدفع الامور نحو الهاوية وتكرار "مغامرات" مدمرة لم تعد هناك قدرة على تحمّلها.



