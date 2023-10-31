رسائل متعددة وتصعيد!... "نداء الوطن" تُفصح عن فحوى الكلمة المرتقبة للسيد

أشارت صحيفة نداء الوطن وبحسب معلوماتها، فإنّ الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ستتضمّن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، كما الدور العسكري الأميركي في ما يحصل على الحدود الجنوبية.



