النائب وضاح الصادق لـ "الجديد" : علينا تفادي الحرب والإشتباك الحاصل إلا في حال قرر العدو الإسرائيلي الإعتداء علينا وفي حينها لكل حادث حديث

وضّاح الصادق لـ"الجديد": لا نعترض على الحوار لمجرّد الاعتراض والانهيار الحاصل هو نتيجة حوارات لم يتم الالتزام بها واليوم علينا ان نغيّر النهج ونحن تحاورنا مع عدد من الكتل حين تقاطعنا على جهاد أزعور