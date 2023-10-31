النائبة عناية عز الزين من مجلس النواب لـ الجديد: ما يحصل في الجنوب حرب

مصدر رفيع في القوات لـ"الجديد" : القوات تنفي ما يتم تداوله عن انها أبلغت قائد الجيش جوزف عون بأنها ستشارك في جلسة مجلس النواب تحت بند واحد هو التمديد له، ولا قرار للقوات بعد، وهذا الموضوع يخضع للنقاش