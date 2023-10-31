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النائب فراس حمدان لـ "الجديد" : المطلوب من الحكومة اللبنانية تكثيف إتصالاتها الدبلوماسية لمنع اي تصعيد على الحدود الجنوبية
2023-10-31 | 06:25
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النائب فراس حمدان لـ "الجديد" : المطلوب من الحكومة اللبنانية تكثيف إتصالاتها الدبلوماسية لمنع اي تصعيد على الحدود الجنوبية
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