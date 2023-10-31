بري عرض الأوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه وزير الدفاع وإستقبل العريضي ومحافظ الجنوب



إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمناطقالحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.