تفاصيل جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس خطة الطوارئ الحكومية

فرنجية في دردشة مع الصحافيين وردا على سؤال "الجديد": الوطني الحر ما زال على موقفه في موضوع الرئاسة واللقاء اليوم كان من أجل تحصين الموقف الداخلي وأبدى باسيل نية التعاون في حال وصولي الى الرئاسة