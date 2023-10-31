مراسل الجديد: رئيس الحكومة ووزير الشؤون إقترحا على المنظمات الأممية إقامة مخيمات مخصصة للنازحين السوريين المتواجدين جنوبي الليطاني في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا بحال نزحوا مجدداً من الجنوب

مراسلة "الجديد" من القاهرة: لبنان وسوريا و"إسرائيل" غير مدعوين الى قمة مصر لكنهم طرفاً في الصراع أما فلسطين فستشارك بعد إصرار الرئيس محمود عباس على الحضور