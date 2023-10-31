الخبير العسكري واصف عريقات من رام الله لـ #هنا_بيروت: العملية البرية بدأت من 4 أيام وعدم الإعلان عنها يعود الى الخلاف مع الأميركي وكذلك للخلاف الداخلي الإسرائيلي