واصف عريقات لـ #هنا_بيروت: المعركة اليوم معركة معدّات وقد زجّ العدو بأعداد كبيرة من الجنود خلال الـ 4 أيام الماضية لإعطائهم جرعة من الدفع النفسي لكن المقاومة ذهبت إليهم وقاتلتهم في تحشّداتهم