الصحافي إبراهيم ريحان لـ #هنا_بيروت: نتنياهو جثة سياسية ويؤجل الدفن الى ما بعد الحرب وهناك دعم أميركي غير مسبوق للحفاظ على صورة الجيش الإسرائيلي