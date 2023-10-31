إبراهيم ريحان لـ #هنا_بيروت: الزيارة الثانية لعبد اللهيان الى الدوحة تدل على أن التفاوض قائم وطوفان الأقصى لم يكن على التوقيت الإيراني بل أصابها وأصاب المحور ككلّ