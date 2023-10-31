مراسلة الجديد: العدو يستهدف سواتر موقع الجيش اللبناني بين بلدة مركبا ووادي هونين بـ 6 قذائف مباشرة من دون وقوع إصابات في صفوف الجيش

كبير مستشاري نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية للبقاء في غزة أكثر مما نحتاج ونريد القضاء على الإرهابيين

كبير مستشاري نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية للبقاء في غزة أكثر مما نحتاج ونريد القضاء على الإرهابيين