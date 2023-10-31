مراسلة "الجديد": تجدد اندلاع النيران بشكل قوي في محيط موقع جلّ العلام الاسرائيلي

الخارجية القطرية: نحذر من توسع الهجمات ضد أهداف مدنية الذي يعد تصعيدا خطيرا يقوض جهود الوساطة

الخارجية القطرية: نحذر من توسع الهجمات ضد أهداف مدنية الذي يعد تصعيدا خطيرا يقوض جهود الوساطة

الخارجية القطرية: نحذر من توسع الهجمات ضد أهداف مدنية الذي يعد تصعيدا خطيرا يقوض جهود الوساطة

كبير مستشاري نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية للبقاء في غزة أكثر مما نحتاج ونريد القضاء على الإرهابيين