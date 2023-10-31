معلومات "الجديد": تقاطع خارجي- داخلي على التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الامر الذي بدا واضحا في مواقف الثنائي حركة امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية

أوضحت مصادر نيابية معارضة لصحيفة اللواء، أن "الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام وإن عددا من النواب يظهرون في الإعلام للحديث عن اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية بشأن هذا الملف"، مشيرة إلى أن "المهم هو ان يدخل الاقتراح حيِّز التنفيذ فلا يسقط أو يجمد كما غيره من اقتراحات القوانين، على أن هؤلاء النواب يدخلون في مواجهة جديدة تحت هذا العنوان بعدما أدركوا أن تحالف حزب الله التيار الوطني الحر يقف بوجه التمديد".