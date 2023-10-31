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محليات

مساع دبلوماسية ضخمة تحديدا سعودية تبذل لنجاح قمة الجامعة العربية من أجل فلسطين

2023-10-31 | 16:33
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مساع دبلوماسية ضخمة تحديدا سعودية تبذل لنجاح قمة الجامعة العربية من أجل فلسطين
مساع دبلوماسية ضخمة تحديدا سعودية تبذل لنجاح قمة الجامعة العربية من أجل فلسطين


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مساع دبلوماسية ضخمة تحديدا سعودية تبذل لنجاح قمة الجامعة العربية من أجل فلسطين

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اللواء: الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام
03:16

اللواء: الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام

أوضحت مصادر نيابية معارضة لصحيفة اللواء، أن "الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام وإن عددا من النواب يظهرون في الإعلام للحديث عن اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية بشأن هذا الملف"، مشيرة إلى أن "المهم هو ان يدخل الاقتراح حيِّز التنفيذ فلا يسقط أو يجمد كما غيره من اقتراحات القوانين، على أن هؤلاء النواب يدخلون في مواجهة جديدة تحت هذا العنوان بعدما أدركوا أن تحالف حزب الله التيار الوطني الحر يقف بوجه التمديد".

03:16

اللواء: الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام

أوضحت مصادر نيابية معارضة لصحيفة اللواء، أن "الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام وإن عددا من النواب يظهرون في الإعلام للحديث عن اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية بشأن هذا الملف"، مشيرة إلى أن "المهم هو ان يدخل الاقتراح حيِّز التنفيذ فلا يسقط أو يجمد كما غيره من اقتراحات القوانين، على أن هؤلاء النواب يدخلون في مواجهة جديدة تحت هذا العنوان بعدما أدركوا أن تحالف حزب الله التيار الوطني الحر يقف بوجه التمديد".

أرسلان: لا أستبعد التخلّص من غوتيريش نتيجة مواقفه المقدّرة
03:03

أرسلان: لا أستبعد التخلّص من غوتيريش نتيجة مواقفه المقدّرة

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "مجزرة تلو الأخرى يرتكبها العدو الإسرائيلي، من دون تمييز بين مدني وعسكري، فيقتل الأطفال كما حصل في جباليا بالأمس، وينتقم من الناس بفئاتهم وأعمارهم كافة.
وفي وقتٍ يصمت العالم المسمّى "حرّاً" عن المجازر والإجرام في غزة، تبرز مواقف تستحقّ التقدير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ولا أستبعد اختلاق حجج وأكاذيب لاستبعاده والتخلّص منه في المرحلة المقبلة".

03:03

أرسلان: لا أستبعد التخلّص من غوتيريش نتيجة مواقفه المقدّرة

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "مجزرة تلو الأخرى يرتكبها العدو الإسرائيلي، من دون تمييز بين مدني وعسكري، فيقتل الأطفال كما حصل في جباليا بالأمس، وينتقم من الناس بفئاتهم وأعمارهم كافة.
وفي وقتٍ يصمت العالم المسمّى "حرّاً" عن المجازر والإجرام في غزة، تبرز مواقف تستحقّ التقدير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ولا أستبعد اختلاق حجج وأكاذيب لاستبعاده والتخلّص منه في المرحلة المقبلة".

نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين
02:47

نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين

كتبت صحيفة نداء الوطن، أنه "تحرّكت أمس للمرة الأولى، مبادرة إستباقية لمعالجة الشغور في قيادة الجيش باقتراح قانون معجل مكرر تقدّم به تكتّل «الجمهوريّة القوية»، ويقضي بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60".

02:47

نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين

كتبت صحيفة نداء الوطن، أنه "تحرّكت أمس للمرة الأولى، مبادرة إستباقية لمعالجة الشغور في قيادة الجيش باقتراح قانون معجل مكرر تقدّم به تكتّل «الجمهوريّة القوية»، ويقضي بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60".

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