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نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين

2023-11-01 | 02:47
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نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين
نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين

كتبت صحيفة نداء الوطن، أنه "تحرّكت أمس للمرة الأولى، مبادرة إستباقية لمعالجة الشغور في قيادة الجيش باقتراح قانون معجل مكرر تقدّم به تكتّل «الجمهوريّة القوية»، ويقضي بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60".

وقاربت أوساط نيابية مواكبة ملفي قيادة الجيش والانتخابات الرئاسية ما يجري نيابياً، فأشارت عبر الصحيفة الى أنّه "لدى فريق الممانعة موضوع واحد، هو الحرب، وهو يعلّق كل شيء على إنتهائها".

وقالت: لو فرضنا أنّ حــــز ب اللــ سيسمح الآن بإجراء انتخابات رئاسية، فهو سيفعل ذلك فقط كي يوصل مرشحه (سليمان فرنجية) الى قصر بعبدا». وسألت: «هل في لحظة حرب، حيث تحتشد أذرع إيران، وتصل أساطيل أميركية الى المنطقة، وتستنفر المملكة العربية السعودية، يمكن القبول بأن تصبح الشرعية في لبنان في يد ايران؟».

وأضافت الأوساط: «في هذا الظرف الاستثنائي والخطير، هناك موضوع قيادة الجيش التي هي آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين. لذلك ممنوع التلاعب بها، كي لا يدخل لبنان في الفوضى التي يحاول تفاديها، من أجل ذلك يجب أن تحافظ المؤسسة على هرميتها وتماسكها ووحدتها وقيادتها».

 وختمت: «من هنا تبرز الضرورة القصوى للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في جلسة الضرورات القصوى والأمن القومي، وببند واحد هو التمديد للقائد، لأنّ الجيش هو الضمان لمنع الفوضى في مرحلة خطيرة وشغور رئاسي متمادٍ».
نداء الوطن: التلاعب بموضوع قيادة الجيش مرفوض لأنه آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين

محليات

نداء الوطن

الجيش اللبناني

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