آخر التطورات في القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية .. لمتابعة البث المباشر:

مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة

مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة