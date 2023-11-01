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محليات

وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات مجلس الوزراء .. لمتابعة البث المباشر:

2023-11-01 | 07:00
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وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات مجلس الوزراء .. لمتابعة البث المباشر:
وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات مجلس الوزراء .. لمتابعة البث المباشر:


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