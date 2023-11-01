وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات مجلس الوزراء .. لمتابعة البث المباشر:

​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية

​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية

​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية

مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة