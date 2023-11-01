النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي

المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري لـ #الجديد : الاحتلال قام بتصعيد عدوانه امس بشكل غير مسبوق من خلال قطع الانترنت والكهرباء عن غزة التي عزلت بشكل كبير عن محيطها فالاحتلال اراد ان يرتكب المجازر بعيداً عن الاعلام