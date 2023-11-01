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بايدن : بفضل القيادة الأمريكية وجهود شركائنا وفرنا ممرا آمنا للجرحى الفلسطينيين والأجانب للخروج من غزة
بايدن : بفضل القيادة الأمريكية وجهود شركائنا وفرنا ممرا آمنا للجرحى الفلسطينيين والأجانب للخروج من غزة
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مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة
2023-11-01 | 10:55
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مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة
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