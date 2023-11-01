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محليات

رسالة من المقاومة الإسلامية في لبنان الى المقاومة في قطاع غزة وعموم فلسطين: لقد مرّغتُم أنف الكيان الهشّ

2023-11-01 | 11:02
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رسالة من المقاومة الإسلامية في لبنان الى المقاومة في قطاع غزة وعموم فلسطين: لقد مرّغتُم أنف الكيان الهشّ
رسالة من المقاومة الإسلامية في لبنان الى المقاومة في قطاع غزة وعموم فلسطين: لقد مرّغتُم أنف الكيان الهشّ


بسمِ الله الرّحمنِ الرّحيم
فليقاتل في سبيل الله الذين يَشرون الحياة الدّنيا بالآخرة ومن يُقاتل في سبيل الله فيَقتل أو يَغلِب فسوف نؤتيهِ أجرًا عظيمًا - صدق الله العلي العظيم - سورة النساء الآية 74

من سواعدٍ ما عرفت الذّل والهوان، وقلوبٍ يملؤها اليقين بالله والاطمئنان لوعده إلى أرض الصّمود والعزّة، إلى أرض مسرى الرّسول والحبيب خير الأنام محمّد(ص) إلى قبلة الأحرار والمؤمنين، إلى أهل طوفان الأقصى في غزّة هاشم.
هذا بعضُ عزمنا خلف حدودِ فلسطين لاح، ولنصرة الأقصى حملنا السلاح، والنصر موعدنا والصّبح قريب.
يا أهل المظلومية في غزّة الأبية، إنّ قتل أطفالكم ونساءكم وشبّانكم وشيوخكم لعظيم، وإنّ روح الصمود عندكم لأعظم، وهذه دماؤكم المقاوِمة تُغرق هذا الكيان الهرم، الذي لم يبق إلا بعضٌ من رمقه الأخير.
وأنتم يا أبطال القضيّة والجهاد، وقوافل العزم والاستشهاد، لقد مرّغتُم أنف هذا الكيان الهشّ، وأريتُم العالم بحقّ أنّهم أوهن مِن بيت العنكبوت وأن التحرير باتَ قريبًا.
يدنا معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، فاضربوا منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كلَّ بنان وكونوا على يقينٍ أنّ شهداءكم وشهداءنا هم طريق القدس، حتّى يوم الفتح المبين.
ولينصُرنَّ الله مَن ينصره، حقًا ووعدًا وصدقًا.
والسّلام على المُصطفى محمّد وعلى آلهِ وصَحبه الطّيبين الطّاهرين.
 
 
 
رسالة من المقاومة الإسلامية في لبنان الى المقاومة في قطاع غزة وعموم فلسطين: لقد مرّغتُم أنف الكيان الهشّ

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