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محليات

نائب الوطني الحر يُفصح لـ "الأنباء" الإلكترونية عن موقف "التيار" من التمديد لقائد الجيش

2023-11-02 | 03:09
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نائب الوطني الحر يُفصح لـ &quot;الأنباء&quot; الإلكترونية عن موقف &quot;التيار&quot; من التمديد لقائد الجيش
نائب الوطني الحر يُفصح لـ "الأنباء" الإلكترونية عن موقف "التيار" من التمديد لقائد الجيش

أكّدت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية ضرورة تأمين كلّ ما يلزم لتحييد لبنان عن الحرب والالتزام بحقّ لبنان بالدفاع عن نفسه في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، لافتةً إلى أنَّ "حماية لبنان تتطلب وضعاً داخلياً متماسكاً يبدأ بتحمل المجلس النيابي مسؤولياته ليسرع في انتخاب رئيس للجمهورية كأساس لإعادة انتظام السلطة وتشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية لسدّ الفراغات والشغور في الدولة".

في المقابل اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن "لا شيء تغيّر في صورة المشهد السياسي"، مشيراً إلى أنّ "عودة وزراء التيار عن مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء لم تطرح في لقاء باسيل - ميقاتي الأخير، إلّا أنَّ ما جرى يمكن تصنيفه في خانة إعادة التواصل والنقاش والأمور لم تنتهِ بعد، وعودة الوزراء عن المقاطعة لم تكن مطروحة أساساً".

كما جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية عن إمكانية تعيين قائد جديد للجيش بقرار تتخذه الحكومة، رأى عون أنَّ هذا الأمر يتطلب اقتراحاً من قبل وزير الدفاع موريس سليم أو قراراً من مجلس النواب، لكن العلاقة بين ميقاتي وسليم ليست على ما يرام"، مشيراً إلى أنَّ "عقد جلسة لمجلس النواب ببند واحد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، رهن القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس". ما يعني أنَّ الأمور عادت إلى المربع الأول بانتظار الموقف الذي سيكشف عنه أمين عام حزب الله حسن نصرالله في خطابه المرتقب مساء غد الجمعة.

وعليه فإن خيار الاتجاه نحو جلسة تشريعية ببند واحد للتمديد لقائد الجيش هو خيار مطروح، وكان قد تقدم من النائب بلال عبدالله بإسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون منذ سنة تقريبا يعالج هذا الموضوع، كما تقدمت كتلة الجمهورية القوية باقتراح آخر في هذا الشأن.

نائب الوطني الحر يُفصح لـ "الأنباء" الإلكترونية عن موقف "التيار" من التمديد لقائد الجيش

محليات

جوزيف عون

التيار الوطني الحر

رئاسة الجمهورية

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Aljadeed
نداء الوطن : تحذير غربي وصل لبنان... ونصرالله سيعلن غداً الإستعداد للحرب!
هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة في 2 تشرين الثاني 2023

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بو حبيب بعد لقائه 4 سفراء: لا نعلم ما هو تصوّر الغرب بعد إنتهاء الحرب
06:59

بو حبيب بعد لقائه 4 سفراء: لا نعلم ما هو تصوّر الغرب بعد إنتهاء الحرب

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من هنغاريا وتشيكيا والنمسا والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، "لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لاننا لم نتبلغه".

06:59

بو حبيب بعد لقائه 4 سفراء: لا نعلم ما هو تصوّر الغرب بعد إنتهاء الحرب

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من هنغاريا وتشيكيا والنمسا والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، "لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لاننا لم نتبلغه".

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