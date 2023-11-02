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محليات

"أمطار متفرقة وإنخفاض في درجات الحرارة".. إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة

2023-11-02 | 05:18
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&quot;أمطار متفرقة وإنخفاض في درجات الحرارة&quot;.. إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة
"أمطار متفرقة وإنخفاض في درجات الحرارة".. إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم صباحا مع امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية و احتمال ان تكون مترافقة مع برق و رعد و انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، يستقر  يوم الجمعة وتعود درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي وبشكل ملحوظ بسبب سيطرة  كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
ملاحظة :   معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني:  بين 17 و 25  في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار في البقاع الاوسط كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم صباحا مع امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية و احتمال ان تكون مترافقة مع برق و رعد و انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
السبت:  قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا.
الأحد:  مشمس اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة واستمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا.
-الحرارة على الساحل من  21 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 إلى 24 درجة. 
-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50  و 85%
-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة. 
-الضغط الجوي:  762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,56
-ساعة غروب الشمس:  16،46. 
"أمطار متفرقة وإنخفاض في درجات الحرارة".. إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة

محليات

حالة الطقس

مصلحة الأرصاد الجوية

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بو حبيب بعد لقائه 4 سفراء: لا نعلم ما هو تصوّر الغرب بعد إنتهاء الحرب
06:59

بو حبيب بعد لقائه 4 سفراء: لا نعلم ما هو تصوّر الغرب بعد إنتهاء الحرب

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من هنغاريا وتشيكيا والنمسا والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، "لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لاننا لم نتبلغه".

06:59

بو حبيب بعد لقائه 4 سفراء: لا نعلم ما هو تصوّر الغرب بعد إنتهاء الحرب

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من هنغاريا وتشيكيا والنمسا والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، "لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لاننا لم نتبلغه".

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