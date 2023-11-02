بالفيديو - عمليّة سلب بقوّة السّلاح في وضح النّهار في منطقة #الرملة_البيضاء pic.twitter.com/Df9jfYwsNG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 2, 2023
بالفيديو - عمليّة سلب بقوّة السّلاح في وضح النّهار في منطقة #الرملة_البيضاء pic.twitter.com/Df9jfYwsNG
أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم حرص لبنان على الإستقرار في المنطقة والإلتزام بالقرارات الدولية، مشدداً على أهمية قيام المجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإيجاد حل سياسي للنزاع القائم على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإرساء العدل وإحقاق الحق.
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