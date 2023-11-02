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محليات

ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات ديبلوماسية في السرايا: نبذل كل المساعي لوقف التعديات على جنوب لبنان

2023-11-02 | 07:34
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ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات ديبلوماسية في السرايا: نبذل كل المساعي لوقف التعديات على جنوب لبنان
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات ديبلوماسية في السرايا: نبذل كل المساعي لوقف التعديات على جنوب لبنان

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات ديبلوماسية دولية وعربية في السرايا اليوم، تمحورت حول الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المبذولة لوقف اطلاق النار.

وفي خلال اللقاءات جدد رئيس الحكومة التأكيد أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان".
ودعا"الامم المتحدة الى القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة".
في  هذا السياق إجتمع رئيس الحكومة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا  قبل ظهر اليوم في السرايا.
وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وفي خلال الاجتماع شكرت ورونيكا "الحكومة اللبنانية على مواقفها وعلى التمسك بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي الى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة مبنية على التفاهم في موضوع الدولي في ضمانة حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحياة كريمة". 
وعرضت أيضاً لموضوع جلسة 22 تشرين الثاني التي دعا اليها مجلس الأمن في نيويورك بشأن القرار 1701"،واشارت الى"أنها ستتطرق خلال اجتماع نيويورك الى زيادة المساعدات الإنسانية". كما هنأت "الحكومة على خطة الطوارىء التي وضعتها".
واعلنت ورونيكا بعد اللقاء:" أطلعت على دور الحكومة في هذه الظروف الصعبة لأن هذا هو وقت التنسيق الأفضل، وابلغني الرئيس ميقاتي بالمبادرات الديبلوماسية التي يقوم بها ، وأبلغته عن اجتماع سيعقد في 22 تشرين الثاني بشأن  القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروتي شيا وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة.
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم  وتم البحث في الأوضاع العامة.
وقد أثنت السفيرة ماكولم  على خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة اللبنانية.
واستقبل الرئيس ميقاتي، المبعوثة الألمانية الخاصة بالشؤون الإنسانية ديك بوتزل وذلك في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، السفير الالماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.
واعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع انه تم التطرق لخطة الطوارىء في لبنان، وسبل مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية  للبنان في حال تطورت الأوضاع.
وتم البحث  أيضا في الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها غزة ،  ودعم الفلسطينيين من الناحية الإنسانية.
بدورها اعربت المبعوثة  بوتزل عن امتنانها لفرصة التحدث مع دولة الرئيس ميقاتي عن الأوضاع الحالية الصعبة جدا في المنطقة. وقالت:"نحن نحاول القيام بكل ما بوسعنا للاستجابة لمن هم اكثر حاجة في المنطقة. وتكلمنا بالطبع عن الوضع في غزة ليس فقط  من خلال تخصيصنا لاموال اضافية، ولكن من خلال الديبلوماسية الإنسانية التي تحاول أن تساعد وتدعم. وعرضنا أيضا لأوضاع النازحين السوريين في لبنان والأمور المتعلقة بهم اضافة الى التطورات السياسية في المنطقة.
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، الذي عبّر "عن حرص تركيا على دعم لبنان في خطة الطوارىء التي اعدها  على الصعد الانسانية كافة.
وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني ال ثاني، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر.
 
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات ديبلوماسية في السرايا: نبذل كل المساعي لوقف التعديات على جنوب لبنان

محليات

نجيب ميقاتي

جنوب لبنان

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