بري عرض الأوضاع والمستجدات مع وزير الإقتصاد وإستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة والسفير البريطاني



إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات واستعداد اجهزة وزارة الاقتصاد لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.