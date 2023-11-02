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محليات

سرقوا سيارة رباعية الدفع بطريقة إحتيالية.. وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم وأوقفتهم

2023-11-02 | 09:07
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سرقوا سيارة رباعية الدفع بطريقة إحتيالية.. وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم وأوقفتهم
سرقوا سيارة رباعية الدفع بطريقة إحتيالية.. وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم وأوقفتهم

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 1-10-2023، أقدم مجهول على سرقة سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون أبيض من محلة طرابلس بعد أن قام باستئجاره من مكتب لتأجير السيارات في المحلة المذكورة، وفرّ إلى جهة مجهولة.
على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويات الرأس المدبّر وأفراد العصابة، وهم كل من:
ن. س. (مواليد عام 1984، سوري)
ع. ر. ط. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
 خ. ض. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)
 س. ي. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)
بتواريخ مختلفة وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم جميعًا.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتألف عصابة لسرقة السيّارات بالاشتراك مع سائر الموقوفين، كما صرّح الثاني أنّه دخل خلسة إلى الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات سرقة السيارات بطلب من (ن. س.)، وأنّ الثالث والرابع قدّما له المساعدة للانتقال إلى منطقة بحمدون وتأمين مسكن له فيها بغية العمل مع الرأس المدبّر في عمليات السرقة.
كما أفاد الثاني أنه بتاريخ 01-10-2023، توجّه إلى مكتب لتأجير سيارات في طرابلس، واستأجر سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون أبيض بعد أن أوهم صاحب المكتب بنيّته استئجارها لعدة أيام، إلا أنه توجّه بها إلى محلة جبيل، حيث حضر شخص مجهول من قِبَلِه واستلم منه المركبة الآلية ونزع عنها جهاز الـ "GPS"، فيما عاد هو أدراجه إلى بحمدون وأوقف في اليوم التالي. كذلك اعترف البقية بما نُسِبَ إليهم.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
سرقوا سيارة رباعية الدفع بطريقة إحتيالية.. وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم وأوقفتهم

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

شعبة المعلومات

طرابلس

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